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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El truco de Karlos Arguiñano para que el pescado quede jugoso en este completo ragout
Salmón, rape, gambas y almejas protagonizan este ragout de Karlos Arguiñano, acompañado de espirales de arroz y una sabrosa salsa de tomate con verduras.
Karlos Arguiñano comienza cocinando brevemente el rape, el salmón y las gambas antes de retirarlos. Después prepara una salsa con ajo, cebolleta, zanahoria, apio, vino blanco, tomate y guindilla.
Las espirales de arroz se incorporan junto con las almejas y, al final, vuelve el pescado a la cazuela durante solo un minuto. Cocinarlo poco tiempo ayuda a evitar que se reseque o se deshaga.
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