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Ragout de pescado con espirales de arroz

Ragout de pescado con espirales de arroz, de Karlos Arguiñano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El truco de Karlos Arguiñano para que el pescado quede jugoso en este completo ragout

Salmón, rape, gambas y almejas protagonizan este ragout de Karlos Arguiñano, acompañado de espirales de arroz y una sabrosa salsa de tomate con verduras.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano comienza cocinando brevemente el rape, el salmón y las gambas antes de retirarlos. Después prepara una salsa con ajo, cebolleta, zanahoria, apio, vino blanco, tomate y guindilla.

Las espirales de arroz se incorporan junto con las almejas y, al final, vuelve el pescado a la cazuela durante solo un minuto. Cocinarlo poco tiempo ayuda a evitar que se reseque o se deshaga.

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