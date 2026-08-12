El truco de Karlos Arguiñano para que el pescado quede jugoso en este completo ragout

Karlos Arguiñano comienza cocinando brevemente el rape, el salmón y las gambas antes de retirarlos. Después prepara una salsa con ajo, cebolleta, zanahoria, apio, vino blanco, tomate y guindilla.

Las espirales de arroz se incorporan junto con las almejas y, al final, vuelve el pescado a la cazuela durante solo un minuto. Cocinarlo poco tiempo ayuda a evitar que se reseque o se deshaga.

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