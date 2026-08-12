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Pan Ezequiel

Joseba Arguiñano elabora la receta de pan Ezequiel: "Un pan con fundamento y muy nutritivo"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El pan Ezequiel de Joseba Arguiñano: una receta casera con cuatro harinas y puré de lentejas

Una combinación de harina de mijo, centeno, soja y cebada protagoniza este pan Ezequiel de Joseba Arguiñano, que incorpora puré de lentejas, miel y aceite de oliva

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Joseba Arguiñano prepara el pan Ezequiel utilizando harinas secas para evitar el laborioso proceso de germinar las semillas de los cereales. La masa también lleva levadura fresca, agua tibia, sal, miel y aceite de oliva virgen extra.

Tras el amasado y dos fermentaciones, el pan se hornea a 190 ºC durante aproximadamente una hora. El resultado debe presentar una costra compacta y crujiente, y puede comprobarse su cocción pinchándolo con un palillo de madera.

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