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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El solomillo de cerdo de Arguiñano con una salsa al Oporto irresistible y muy fácil de preparar
Karlos Arguiñano prepara unos medallones de solomillo de cerdo acompañados de zanahorias baby y una sabrosa salsa al Oporto que se completa con el aroma del tomillo.
La receta comienza sellando los medallones de solomillo a fuego vivo. En la misma sartén, Arguiñano pocha cebolletas, zanahoria y ajo antes de incorporar tomillo, vino de Oporto y caldo de carne y dejar reducir la salsa.
Después de triturar las hortalizas hasta obtener una salsa fina, el cocinero incorpora de nuevo la carne durante unos minutos. Como acompañamiento, cuece y saltea zanahorias baby con perejil picado antes de servir cuatro medallones por ración.
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