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“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra

“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra

LA RULETA DE LA SUERTE

María deja a Jorge Fernández sin palabras con una hazaña insólita en La ruleta de la suerte

La concursante reconoce un tema de Carlos Vives únicamente por los huecos del panel y consigue resolverlo antes de que aparezca una sola letra.

Marta Jorge
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Un panel con pulsador ha provocado uno de los momentos más sorprendentes de La ruleta de la suerte. Jorge Fernández desveló que buscaban el tema más conocido de Carlos Vives y María reaccionó inmediatamente.

Sin esperar a que apareciera ninguna letra, la concursante del atril azul pulsó y dio con la respuesta correcta. Su rapidez sorprendió al presentador y dejó sin oportunidad de reaccionar a sus compañeros.

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