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LA RULETA DE LA SUERTE
María deja a Jorge Fernández sin palabras con una hazaña insólita en La ruleta de la suerte
La concursante reconoce un tema de Carlos Vives únicamente por los huecos del panel y consigue resolverlo antes de que aparezca una sola letra.
Un panel con pulsador ha provocado uno de los momentos más sorprendentes de La ruleta de la suerte. Jorge Fernández desveló que buscaban el tema más conocido de Carlos Vives y María reaccionó inmediatamente.
Sin esperar a que apareciera ninguna letra, la concursante del atril azul pulsó y dio con la respuesta correcta. Su rapidez sorprendió al presentador y dejó sin oportunidad de reaccionar a sus compañeros.
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