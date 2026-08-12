María deja a Jorge Fernández sin palabras con una hazaña insólita en La ruleta de la suerte

Un panel con pulsador ha provocado uno de los momentos más sorprendentes de La ruleta de la suerte. Jorge Fernández desveló que buscaban el tema más conocido de Carlos Vives y María reaccionó inmediatamente.

Sin esperar a que apareciera ninguna letra, la concursante del atril azul pulsó y dio con la respuesta correcta. Su rapidez sorprendió al presentador y dejó sin oportunidad de reaccionar a sus compañeros.

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