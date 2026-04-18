El truco definitivo de Karlos Arguiñano para que el picadillo de magro quede siempre tierno

La clave del éxito reside en el tratamiento del producto y el orden de los ingredientes en la sartén. Al cocinar el picadillo de magro con jamón y patatas, es fundamental dorar bien la carne antes de añadir el resto de componentes para sellar sus jugos. El veterano chef ha destacado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano que esta elaboración es perfecta tanto para comer sola como para usar de relleno en otros platos.

Para finalizar, el toque de perejil fresco y el crujiente del jamón elevan una receta humilde a otro nivel. El resultado es un guiso seco con mucho sabor donde las texturas contrastan gracias al punto exacto de fritura de la patata, manteniendo la esencia de la cocina casera de siempre.