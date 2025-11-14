Publicidad
Pasapalabra
Del tropiezo a la remontada: Rosa desafía a Manu en un Rosco de infarto
Un fallo temprano parecía sentenciarla, pero la gallega reaccionó con velocidad y estrategia, dejando la presión final en manos de su rival tras un duelo vibrante.
Manu dominó la primera vuelta de El Rosco con claridad, pero Rosa no se rindió. Con constancia y aciertos consecutivos, logró equilibrar el marcador y superar la desventaja inicial.
La coruñesa se plantó con 21 aciertos y un fallo, obligando a Manu a buscar la remontada. El suspense se mantuvo en Pasapalabra hasta el último segundo con el bote en juego.