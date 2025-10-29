Publicidad
Pasapalabra
El troleo de Roberto Leal a Manu tras fallar un himno en La Pista: “¡Un 24 en El Rosco y esto no se lo sabe!”
El presentador no dejó pasar la ocasión para bromear con Manu y Rosa, que no lograron reconocer una canción icónica pese a su nivel histórico en Pasapalabra.
La sorpresa fue total cuando Manu y Rosa no identificaron un tema que arrasó en el año 2000. Roberto Leal reaccionó con humor, recordando que el concursante se quedó a una del bote de Pasapalabra en el pasado programa.
“¡Un 24 en El Rosco y esto no se lo sabe!”, ironizó el presentador, provocando risas en el plató. Solo con una pista final, Rosa consiguió dar con el título de la canción.