Rocío Martín rompe su silencio sobre su supuesto embarazo de Omar Montes: "Estoy muy ilusionada con el bebé"

La noticia ha saltado al foco mediático tras las declaraciones de Rocío Martín, quien sostiene mantener un vínculo con el cantante que habría dado como resultado este embarazo. En una conexión directa con Y ahora Sonsoles, la protagonista ha querido dar la cara para explicar cómo está viviendo este proceso personal, alejándose de los rumores y centrándose en la llegada del futuro miembro de la familia. Según sus propias palabras, el bienestar del niño es su única prioridad en estos momentos de exposición pública.

El programa ha analizado el impacto de estas afirmaciones en el entorno de Omar Montes, mientras Rocío insiste en la veracidad de su testimonio. "Estoy muy ilusionada con el bebé", ha reiterado durante la entrevista, dejando claro que afronta esta etapa con optimismo y determinación. La situación ha generado un intenso debate sobre la vida privada del intérprete, mientras los colaboradores del espacio televisivo aportan nuevos datos sobre una historia que promete seguir ocupando los principales titulares de la crónica social.