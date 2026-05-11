Los alimentos que pueden estar malos, aunque no huelan mal: las señales que debes vigilar

Aunque un alimento no desprenda mal olor, puede contener bacterias peligrosas. Luis Alberto Zamora recomienda fijarse en envases hinchados, grietas en huevos, verduras sin firmeza o superficies babosas en carnes y pescados.

El moho tampoco debe tomarse a la ligera. En alimentos blandos como pan de molde, fruta o queso fresco conviene tirar todo el producto, mientras que en alimentos duros puede retirarse la zona afectada dejando margen de seguridad.