Un plan inesperado sacude a Dani antes de visitar el club Zafiro con Sonia y Can

Lola deja a Dani completamente descolocado al confesarle que Sonia y Can les llevarán a un lugar subido de tono. La revelación marca un giro en la velada y despierta su curiosidad.

La primera impresión de Lola al llegar al club Zafiro refleja nervios y expectación. La experiencia del matrimonio se descubrirá en el nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas.