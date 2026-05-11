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Ana le da un noticia a Dani

Lola deja sin palabras a Dani: "Sonia y Can nos van a llevar a un sitio subidito de tono"

¿A qué estás esperando?

Un plan inesperado sacude a Dani antes de visitar el club Zafiro con Sonia y Can

La propuesta de Lola sorprende a su marido durante una cena y anticipa una experiencia fuera de lo habitual junto a otra pareja en el próximo episodio de la serie.

Carmen Pardo
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Lola deja a Dani completamente descolocado al confesarle que Sonia y Can les llevarán a un lugar subido de tono. La revelación marca un giro en la velada y despierta su curiosidad.

La primera impresión de Lola al llegar al club Zafiro refleja nervios y expectación. La experiencia del matrimonio se descubrirá en el nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas.

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