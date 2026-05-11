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¿A qué estás esperando?
Un plan inesperado sacude a Dani antes de visitar el club Zafiro con Sonia y Can
La propuesta de Lola sorprende a su marido durante una cena y anticipa una experiencia fuera de lo habitual junto a otra pareja en el próximo episodio de la serie.
Lola deja a Dani completamente descolocado al confesarle que Sonia y Can les llevarán a un lugar subido de tono. La revelación marca un giro en la velada y despierta su curiosidad.
La primera impresión de Lola al llegar al club Zafiro refleja nervios y expectación. La experiencia del matrimonio se descubrirá en el nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas.