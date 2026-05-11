Mapa íntimo de España: las provincias con más sexo, orgasmos e infidelidad según El Hormiguero

Durante el programa, Pablo Motos desveló que Lleida y Cáceres lideran la práctica sexual en España, mientras Salamanca destaca por tener menos frecuencia, pero mayor índice de orgasmos.

El análisis también dejó otros datos llamativos: Burgos se sitúa como la capital de la infidelidad y Palencia como la provincia donde más se fantasea con los tríos, según comentaron en la tertulia.