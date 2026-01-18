La transformación emocional de Carmen impulsa un giro decisivo en su historia

La actriz Saida Santana explica que interpretó a Carmen “con la sensación de estar rota por dentro” tras descubrir todo lo ocurrido desde la muerte de Luisito. La protagonista inicia una venganza personal contra Octavio, un proceso que “está disfrutando, pero no sádicamente”, mostrando la profundidad del conflicto mostrado en La Encrucijada.

El empoderamiento del personaje también se refleja en su cambio de imagen, apoyado por el equipo, y en la nueva forma de dirigirse a Octavio. Estos avances subrayan la evolución de Carmen y el vínculo irrompible que mantiene con quienes la rodean, reforzando su papel clave en la serie.