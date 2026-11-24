Joseba Arguiñano ha preparado una receta diferente y muy fácil de elaborar en Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Para conseguir su particular textura, mezcla los huevos batidos con caldo de pollo tibio y cocina la preparación al vapor durante 12-14 minutos, hasta que quede cuajada pero temblorosa como un flan.

El secreto de su sabor está en el aliño de salsa de soja, aceite de sésamo, cayena y cilantro. Para terminar, añade cebolleta picada y semillas de sésamo tostadas, consiguiendo una tortilla china con un toque exótico y picante.