La jugada de Ana prometía ser histórica en La Ruleta de la Suerte. Tras conseguir la segunda parte del Gran Premio, multiplicar los 1.000 euros por cuatro y aprovechar el gajo de Doble letra, había acumulado 5.100 euros en el panel.

Sin embargo, una palabra se le resistía y tuvo que seguir tirando. Sin vocales disponibles, cayó en la Quiebra y perdió todo el dinero. Pablo aprovechó su turno para resolver el panel, aunque terminó llevándose 0 euros.