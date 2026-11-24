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LA RULETA DE LA SUERTE
Ana sufre un duro revés en La Ruleta de la Suerte y pierde más de 5.000 euros en una sola tirada
La concursante ha vivido uno de los momentos más amargos del programa al ver cómo una tirada le hacía perder una importante cantidad de dinero acumulado.
La jugada de Ana prometía ser histórica en La Ruleta de la Suerte. Tras conseguir la segunda parte del Gran Premio, multiplicar los 1.000 euros por cuatro y aprovechar el gajo de Doble letra, había acumulado 5.100 euros en el panel.
Sin embargo, una palabra se le resistía y tuvo que seguir tirando. Sin vocales disponibles, cayó en la Quiebra y perdió todo el dinero. Pablo aprovechó su turno para resolver el panel, aunque terminó llevándose 0 euros.