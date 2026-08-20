Torito revoluciona Pasapalabra y logra que Javier se lance a bailar tras 125 programas

Después de 125 programas en Pasapalabra, Javier mostró una faceta nunca vista al sumarse a un improvisado baile impulsado por Torito. El concursante aceptó el juego del invitado y se convirtió en uno de los protagonistas de una escena que sorprendió al plató.

La situación se desató cuando sonó 'Todos me miran', de Gloria Trevi. Tras imponerse en el duelo, Torito montó su particular espectáculo junto a Javier, que terminó entre bailes, risas y una celebración tan caótica como memorable.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas