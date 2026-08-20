Torito y Jorge Garbajosa sorprenden en Pasapalabra con una hazaña que deja en segundo plano a Javier y David

Ni Javier ni David fueron esta vez los nombres propios de la prueba. Torito y Jorge Garbajosa lograron completar el panel de ¿Dónde Están?, convirtiéndose en los grandes protagonistas gracias a una actuación impecable en uno de los retos del programa.

El reportero celebró su pleno con una euforia desbordante, mientras que el exjugador de baloncesto repitió la gesta poco después con una reacción mucho más contenida. Ambos resolvieron sus paneles en una jornada en la que los invitados brillaron de forma especial.

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