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¿Qué tramará?

Una mirada delata a Begoña ante Beatriz en Sueños de libertad y le da la clave para poner contra las cuerdas su matrimonio

El encuentro de Begoña y Andrés no pasa desapercibido para Beatriz, que comprende los sentimientos de la enfermera y empieza a pensar cómo aprovechar su descubrimiento.

Beatriz descubre que Begoña está enamorada de Andrés tras captar una mirada de amor entre ellos, ¿tramará algo?

Beatriz descubre que Begoña está enamorada de Andrés tras captar una mirada de amor entre ellos, ¿tramará algo?

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Durante un paseo por la colonia junto a Beatriz y Juanito, Begoña reconoce a Valentina y Andrés e intenta evitar al hijo de Damián. Sin embargo, él se acerca a saludarlas y las miradas de la enfermera terminan revelando lo que pretendía ocultar: sigue enamorada de Andrés.

Al comprender la situación, Beatriz siente alivio porque Begoña no parece dispuesta a luchar por Gabriel. Además, este descubrimiento le permite conectar algunos recuerdos y comenzar a idear un plan para poner contra las cuerdas al matrimonio De la Reina-Montes.

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