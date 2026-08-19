Una mirada delata a Begoña ante Beatriz en Sueños de libertad y le da la clave para poner contra las cuerdas su matrimonio

Durante un paseo por la colonia junto a Beatriz y Juanito, Begoña reconoce a Valentina y Andrés e intenta evitar al hijo de Damián. Sin embargo, él se acerca a saludarlas y las miradas de la enfermera terminan revelando lo que pretendía ocultar: sigue enamorada de Andrés.

Al comprender la situación, Beatriz siente alivio porque Begoña no parece dispuesta a luchar por Gabriel. Además, este descubrimiento le permite conectar algunos recuerdos y comenzar a idear un plan para poner contra las cuerdas al matrimonio De la Reina-Montes.

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