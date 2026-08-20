Amaya Valdemoro emociona en Pasapalabra al mostrar el símbolo de uno de los grandes logros de su carrera

La visita de Amaya Valdemoro dejó una de las escenas más emotivas de este programa de Pasapalabra. La madrileña mostró el anillo que conmemora su entrada en el Hall of Fame de la WNBA, un reconocimiento que la convierte en la primera española en alcanzar ese honor.

Además, la leyenda del baloncesto quiso poner en valor el crecimiento del deporte femenino y destacó el talento de las nuevas generaciones. Convencida del potencial de la selección española, aseguró que llegarán más jugadoras capaces de seguir abriendo camino y conquistar nuevos éxitos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas