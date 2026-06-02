Un torbellino sobre el escenario: el talent que dejó sin palabras a los coaches de La Voz Kids

La Voz Kids vivió una actuación cargada de fuerza gracias a un talent que destacó desde los primeros segundos por su desparpajo y su energía sobre el escenario. Su interpretación provocó una reacción inmediata entre los coaches, que no ocultaron su asombro.

El joven aspirante consiguió captar la atención de todos con una actuación llena de ritmo y personalidad. Su paso por las Audiciones a ciegas se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche y dejó una huella especial en el programa.

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