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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El toque picante de Karlos Arguiñano para unos chipirones encebollados con patatas asadas
Karlos Arguiñano propone una versión de los clásicos chipirones encebollados con un punto picante y una guarnición de patatas asadas, una receta sencilla y perfecta para compartir en familia.
Arguiñano explica que la receta puede prepararse con chipirones frescos, congelados o incluso con calamares, sin perder el resultado final.
La clave está en una fritada de cebolla, pimiento verde, ajo, vino blanco y cayena, acompañada de unas patatas asadas con hierbas provenzales que completan el plato.
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