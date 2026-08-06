El toque picante de Karlos Arguiñano para unos chipirones encebollados con patatas asadas

Arguiñano explica que la receta puede prepararse con chipirones frescos, congelados o incluso con calamares, sin perder el resultado final.

La clave está en una fritada de cebolla, pimiento verde, ajo, vino blanco y cayena, acompañada de unas patatas asadas con hierbas provenzales que completan el plato.

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