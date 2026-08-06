Publicidad
EN TIERRA LEJANA
Cihan planta cara a Sadakat por atacar a Alya y lanza una advertencia
El líder del clan pierde la paciencia al descubrir el último gesto de Sadakat contra Alya y Cihan Deniz. Su enfrentamiento deja una de las escenas más tensas de En tierra lejana.
Cihan estalla contra su madre después de verla despreciar a Alya y utilizar a Cihan Deniz en pleno conflicto familiar. La actitud de Sadakat provoca un duro enfrentamiento entre ambos y deja al descubierto la fractura dentro del clan.
Durante la discusión, Cihan deja claro que no permitirá que vuelvan a manipular al niño y lanza una seria advertencia a Sadakat. El enfrentamiento marca un antes y un después en la relación entre madre e hijo En tierra lejana.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas