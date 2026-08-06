Cihan rompe definitivamente con Mine al confesar que ama a Alya

Cihan reprocha a Mine que le ocultara durante meses su embarazo, pero ella le recuerda que fue él quien aseguró que nunca se enamoraría de Alya y que su matrimonio era solo una fachada.

Aunque deja claro que asumirá su responsabilidad como padre, Cihan zanja cualquier posibilidad de retomar la relación con Mine al admitir que la mujer a la que ama es Alya. La confesión hunde a Mine, que lanza una última advertencia antes de despedirse En tierra lejana.

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