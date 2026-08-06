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Una nueva vida

La despedida más dolorosa: Hattuc da su bendición a Abidin y Suna para empezar una nueva vida

UNA NUEVA VIDA

Hattuc bendice la huida de Abidin y Suna en Una nueva vida

La pareja prepara en secreto su marcha, pero un descubrimiento precipita la despedida. La reacción de Hattuc sorprende a todos y marca un emotivo punto de inflexión en Una nueva vida.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ifakat encuentra por casualidad los billetes de avión de Abidin y Suna y descubre que ambos están decididos a empezar una nueva vida lejos de todos. Aunque intentan mantener el secreto, la noticia termina saliendo a la luz.

Lejos de oponerse a su marcha, Hattuc emociona a la pareja al darles su bendición. Además, confiesa la culpa que ha arrastrado durante años por el pasado de Abidin, quien responde con unas palabras de comprensión antes de despedirse en Una nueva vida.

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