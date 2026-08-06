Hattuc bendice la huida de Abidin y Suna en Una nueva vida

Ifakat encuentra por casualidad los billetes de avión de Abidin y Suna y descubre que ambos están decididos a empezar una nueva vida lejos de todos. Aunque intentan mantener el secreto, la noticia termina saliendo a la luz.

Lejos de oponerse a su marcha, Hattuc emociona a la pareja al darles su bendición. Además, confiesa la culpa que ha arrastrado durante años por el pasado de Abidin, quien responde con unas palabras de comprensión antes de despedirse en Una nueva vida.

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