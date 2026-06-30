El conocido como el Padre Damián desvela el sueño que mantiene tras dejar el sacerdocio

Damián María Montes, antes conocido como Padre Damián, explica en Y ahora Sonsoles que su decisión de dejar el sacerdocio llegó después de una profunda tristeza que arrastraba desde hacía tiempo y que no está relacionada ni con la falta de fe ni con un enamoramiento.

Durante la entrevista también reconoce que siempre ha sentido el deseo de ser padre. Aunque no sabe qué le deparará esta nueva etapa, asegura que afronta el futuro con ilusión y que está abierto a lo que venga.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas