Un vecino desmonta la versión de la detenida por el caso de Manresa

Un vecino afirma en Y ahora Sonsoles, que la mujer le explicó que su expareja había fallecido a causa de un accidente y no por una intoxicación con fármacos. La investigación sostiene que la enfermera está detenida como presunta autora del homicidio.

El caso dio un giro después de la autopsia, que descartó la hipótesis inicial y abrió la puerta a una investigación por presunto asesinato. Los agentes creen que la sospechosa pudo acceder a los medicamentos gracias a su profesión.

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