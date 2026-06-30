El rescate del pequeño en el río acerca a Cihan y Alya en el hospital

Tras el angustioso rescate en el río, Alya agradece a Cihan que arriesgara su vida por el niño. Él resta importancia a su actuación y le asegura que nunca permitiría que les ocurriera nada, dejando clara su implicación con ambos.

Mientras los médicos atienden al pequeño en el hospital, Alya también se preocupa por el estado de Cihan y le insiste para que se cambie de ropa. Lejos de los conflictos familiares, ambos comparten un momento de cercanía poco habitual En tierra lejana.

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