El inesperado deseo de Cihan Deniz emociona a toda la familia En tierra lejana

Después de regresar del hospital, Cihan recuerda al niño que siempre lo protegerá como si fuera su padre. Agradecido por haberle salvado la vida, Cihan Deniz le responde con una confesión que sorprende a todos: quiere ser su hijo.

El pequeño pide permiso a Alya para llamar papá a Cihan. La joven acepta entre lágrimas y presencia una escena cargada de emoción que demuestra la profunda relación que se ha creado entre ambos más allá de los lazos de sangre En tierra lejana.

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