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Suna

La inesperada revelación médica que cambiará el rumbo de Una nueva vida: Suna, embarazada y al borde de la muerte

UNA NUEVA VIDA

El dramático dilema médico que pone en jaque la vida de Suna en los próximos capítulos de Una nueva vida

Un impactante diagnóstico sitúa a la joven ante la encrucijada más dolorosa de su existencia, debatiéndose entre la alegría de la maternidad y una terrible amenaza para su salud.

Julián López
Julián López
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El destino vuelve a cebarse con los protagonistas de la exitosa ficción turca de Antena 3, preparando el terreno para una de las tramas más desgarradoras y emotivas de la temporada. Los próximos episodios de Una nueva vida darán un vuelco absoluto tras una inesperada revelación médica centrada en Suna, un giro de guion que dejará a la audiencia completamente conmocionada y con el corazón en un puño.

La joven se enfrentará a una doble realidad de consecuencias devastadoras. Por un lado, la noticia de un sorprendente embarazo que, en otras circunstancias, habría supuesto un motivo de celebración familiar; por el otro, la peor de las pesadillas: ha resultado herida tras un tiroteo y está al borde de la muerte. El secreto sale a la luz mientras la joven lucha por su vida... y por la del bebé que aún no sabe que está esperando.

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