El dramático dilema médico que pone en jaque la vida de Suna en los próximos capítulos de Una nueva vida

El destino vuelve a cebarse con los protagonistas de la exitosa ficción turca de Antena 3, preparando el terreno para una de las tramas más desgarradoras y emotivas de la temporada. Los próximos episodios de Una nueva vida darán un vuelco absoluto tras una inesperada revelación médica centrada en Suna, un giro de guion que dejará a la audiencia completamente conmocionada y con el corazón en un puño.

La joven se enfrentará a una doble realidad de consecuencias devastadoras. Por un lado, la noticia de un sorprendente embarazo que, en otras circunstancias, habría supuesto un motivo de celebración familiar; por el otro, la peor de las pesadillas: ha resultado herida tras un tiroteo y está al borde de la muerte. El secreto sale a la luz mientras la joven lucha por su vida... y por la del bebé que aún no sabe que está esperando.

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