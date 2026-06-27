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Así ha sido la gala 11

TU CARA ME SUENA

Bruno Mars, Beyoncé y una Super Bowl de infarto: J Kbello y Nia firman el número más espectacular

J Kbello y Nia protagonizaron una de las actuaciones más impactantes de la edición al recrear un icónico espectáculo de la Super Bowl con una puesta en escena llena de energía.

Patri Bea
Patri Bea
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J Kbello, convertido en Bruno Mars, abrió la undécima gala con un espectacular número inspirado en la Super Bowl junto a Nia, que regresó al programa para meterse en la piel de Beyoncé. Ambos desplegaron un gran espectáculo de canto y baile que puso al público en pie.

En Tu cara me suena, la pareja interpretó ‘Uptown Funk’ y ‘Formation’, firmando uno de los momentos más aplaudidos de la noche y confirmando el gran estado de forma del concursante gaditano.

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