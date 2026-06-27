Bruno Mars, Beyoncé y una Super Bowl de infarto: J Kbello y Nia firman el número más espectacular

J Kbello, convertido en Bruno Mars, abrió la undécima gala con un espectacular número inspirado en la Super Bowl junto a Nia, que regresó al programa para meterse en la piel de Beyoncé. Ambos desplegaron un gran espectáculo de canto y baile que puso al público en pie.

En Tu cara me suena, la pareja interpretó ‘Uptown Funk’ y ‘Formation’, firmando uno de los momentos más aplaudidos de la noche y confirmando el gran estado de forma del concursante gaditano.

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