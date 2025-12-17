Topuria responde a una supuesta extorsión mientras Rábago apunta a una denuncia previa de Uzcategu

Isabel Rábago afirma que Giorgina Uzcategui ya había formalizado una denuncia por malos tratos tras conocer la presentada por Ilia Topuria, quien denuncia un intento de extorsión ligado a acusaciones que considera falsas. El comunicado del luchador asegura que le exigen dinero para evitar su difusión.

Carlos Quílez detalla que Topuria interpuso una denuncia formal con identidad concreta del presunto responsable, aunque el deportista optó por no revelarla públicamente. El campeón mundial del peso ligero de la UFC sostiene que actuó para proteger su nombre ante lo que describe como una maniobra delictiva.