Anabel sorprende en Pasapalabra con un elogio que conmueve a Manu en la Silla Azul

La tensión habitual de la Silla Azul encontró un inesperado respiro cuando Anabel, recién llegada al plató de Pasapalabra, se dirigió a Manu con un susurro que no pasó inadvertido para Roberto Leal. La zaragozana, emocionada y consciente del mérito del concursante tras quedarse cerca de la remontada en El Rosco, le confesó un elogio que marcó el momento.

Al reconocer que le había dicho eres mi ídolo, Manu respondió con gratitud, admitiendo que gestos así le llenan de orgullo en plena competición. Pese a no superar la prueba, Anabel dejó una de las estampas más humanas y recordadas de la jornada.