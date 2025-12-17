Andy Morales deslumbra en Pasapalabra con Marioneta, su debut en solitario a capela

La visita de Andy Morales a Pasapalabra ha dejado una estampa que marca su salto definitivo a la escena en solitario.

Tras conversar con Roberto Leal sobre disco, gira y sus próximos proyectos, el cantante aceptó el “atraco pequeñito” del presentador y entonó a capela Marioneta. Su voz, directa y sin artificios, conquistó al público y selló un punto de inflexión en su carrera.