Pasapalabra
Andy Morales deslumbra en Pasapalabra con Marioneta, su debut en solitario a capela
El artista gaditano emociona en Pasapalabra al interpretar a capela Marioneta, el single con el que inaugura una nueva etapa musical tras su célebre dúo.
La visita de Andy Morales a Pasapalabra ha dejado una estampa que marca su salto definitivo a la escena en solitario.
Tras conversar con Roberto Leal sobre disco, gira y sus próximos proyectos, el cantante aceptó el “atraco pequeñito” del presentador y entonó a capela Marioneta. Su voz, directa y sin artificios, conquistó al público y selló un punto de inflexión en su carrera.
