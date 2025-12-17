Pasapalabra
Victoria musical para Jesús Álvarez en Pasapalabra con un sabor agridulce
El periodista logra un pleno decisivo en La Pista, aunque su esperado premio vuelve a escaparse por poco.
Jesús Álvarez cerró su paso por Pasapalabra con un triunfo rotundo en La Pista, donde por fin logró imponerse a Paola Dominguín. Su rapidez al reconocer un éxito de 1979 le permitió sumar cinco segundos y completar un triplete musical para el equipo de Rosa, culminando su mejor tarde en el programa.
Pese a la alegría, el periodista se marchó con la espinita de no obtener el premio que esperaba. Roberto Leal le anunció una buena y una mala noticia justo después de acertar el título, dejando en el aire ese giro inesperado que convierte su victoria en un capítulo tan brillante como imperfecto.
