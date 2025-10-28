Tolga sorprende a Çağla con una emotiva pedida de mano que termina entre lágrimas y confesiones

Tolga había preparado una romántica pedida de matrimonio para Çağla, sin imaginar que aquel instante soñado se transformaría en una montaña rusa emocional. Conmovida por el gesto, ella decidió abrir su corazón y confesar sus problemas de fertilidad.

Lejos de apartarse, Tolga reafirmó su amor incondicional y habló incluso de adoptar. “Quiero a Çağla con o sin hijos”, aseguró. Sin embargo, antes de aceptar la propuesta, ella entró en pánico y pidió ver a Bahar, dejando el momento suspendido en la incertidumbre.