COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La ensalada templada de judías verdes y bonito de Karlos Arguiñano: lista en solo 30 minutos
Karlos Arguiñano propone una ensalada templada de judías verdes con bonito que combina sabor, rapidez y equilibrio. Ideal para comenzar la semana con energía y una comida saludable.
El cocinero vasco presenta una receta sencilla y completa, perfecta para quienes buscan alimentarse bien sin pasar horas en la cocina. En apenas 30 minutos se obtiene una ensalada templada llena de color y nutrientes.
Arguiñano destaca la facilidad de su preparación y el uso de ingredientes habituales, como judías verdes, patatas y bonito, logrando un plato sabroso, equilibrado y con “mucha sustancia”, ideal para cualquier día.