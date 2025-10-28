Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La ensalada templada de judías verdes y bonito de Karlos Arguiñano: lista en solo 30 minutos

Karlos Arguiñano propone una ensalada templada de judías verdes con bonito que combina sabor, rapidez y equilibrio. Ideal para comenzar la semana con energía y una comida saludable.

El cocinero vasco presenta una receta sencilla y completa, perfecta para quienes buscan alimentarse bien sin pasar horas en la cocina. En apenas 30 minutos se obtiene una ensalada templada llena de color y nutrientes.

Arguiñano destaca la facilidad de su preparación y el uso de ingredientes habituales, como judías verdes, patatas y bonito, logrando un plato sabroso, equilibrado y con “mucha sustancia”, ideal para cualquier día.

Antena 3» Vídeos