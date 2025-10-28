Épico: Manu roza el bote histórico de Pasapalabra con 24 aciertos en El Rosco

Manu ha protagonizado un duelo épico contra Rosa en Pasapalabra. Tras remontar en la segunda vuelta, alcanzó 24 aciertos y se lanzó a por el bote histórico del concurso.

Con la última letra, respondió con seguridad el apellido de una actriz, dejando la tensión en su punto máximo. ¿Logró convertirse en campeón? El desenlace está en el vídeo del programa.