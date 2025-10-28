Publicidad
Pasapalabra
Épico: Manu roza el bote histórico de Pasapalabra con 24 aciertos en El Rosco
El concursante madrileño ha dejado al público sin aliento al quedarse a una sola respuesta de ganar más de 2,3 millones de euros en el programa.
Manu ha protagonizado un duelo épico contra Rosa en Pasapalabra. Tras remontar en la segunda vuelta, alcanzó 24 aciertos y se lanzó a por el bote histórico del concurso.
Con la última letra, respondió con seguridad el apellido de una actriz, dejando la tensión en su punto máximo. ¿Logró convertirse en campeón? El desenlace está en el vídeo del programa.