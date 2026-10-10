La tirada insólita de Pedro: resuelve el panel con 0 euros y el Gran Premio

El plató de La ruleta de la suerte ha asistido a uno de los lances más desconcertantes y comentados de la temporada de la mano de un concursante llamado Pedro. Durante una de las rondas clave del programa, el participante protagonizó una tirada de lo más enredada que dejó descolocados tanto a sus rivales como al propio Jorge Fernández ante el rumbo caótico que tomó el panel.

Pese al desconcierto inicial y a quedarse con un marcador de cero euros, la carambola final le sonrió de la forma más inesperada al permitirle resolver el panel llevándose bajo el brazo el codiciado Gran Premio. Un desenlace tan rocambolesco como celebrado que volvió a demostrar que en el concurso de Antena 3 cualquier cosa puede suceder hasta el último segundo.