El tiempo apremia para Seyran: pide a Ferit un hijo antes de que la enfermedad avance

Seyran regresa del hospital con una determinación silenciosa: no contar nada sobre lo que los médicos le han revelado. En la mansión, Ferit intenta animarla con un gesto cargado de futuro, redecorando su habitación y apostando por los planes que sueñan construir juntos. La emoción desborda a Seyran, que aprovecha el momento para plantear lo que realmente la atormenta: ser madre cuanto antes.

Ferit duda, no por falta de amor, sino por miedo a hacerle daño mientras ella sigue recuperándose. Pero Seyran insiste, consciente de que su lucha ya no es solo sentimental, sino contra el tiempo. Sin saber la verdad, Ferit acaba cediendo, mientras Seyran busca dejar huella antes de que su enfermedad marque el final de sus planes.