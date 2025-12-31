La vidente Frikiye manipula a Suna y la empuja a un crimen contra Halis Korhan

Frikiye cita a Suna fingiendo una despedida, pero su objetivo es sembrar terror. Con un discurso cargado de fatalismo, la falsa vidente construye una profecía a medida donde solo hay dos salidas: matar o morir. Insiste en que el destino ya está escrito y que la decisión es inmediata, cruzando una peligrosa línea moral.

Suna percibe la amenaza y reacciona con violencia al creer que Seyran está en peligro. La tensión estalla hasta que Frikiye revela su verdadero objetivo: Halis Korhan. Se marcha sin dar explicaciones, dejando a Suna atrapada en la duda y el miedo, justo donde quería.