Asuman se refugia en Ifakat y descubre el verdadero poder del apellido Korhan

Asuman llega destrozada a casa de Ifakat tras la difusión del vídeo íntimo y su expulsión. Sin apoyo ni respuestas, solo arrastra culpa y miedo. Ifakat, lejos de su dureza habitual, la consuela y señala una verdad incómoda: fuera del apellido Korhan no existe protección, solo juicio.

La charla va más allá. Asuman confiesa su error tras la muerte de Fuat, quedarse en una familia que exige a una viuda dejar de ser mujer. Ifakat entiende, quizá tarde, que en los Korhan el hombre nunca peca: la culpa siempre se queda en casa.