Seyran recibe el peor diagnóstico en el hospital y decide guardar silencio

Después de sobrevivir a un secuestro y a graves quemaduras, Seyran acude al hospital esperando buenas noticias. Sin embargo, el doctor Galip le confirma una enfermedad incurable. Incluso con tratamiento, su esperanza de vida se reduce a entre tres y cuatro años, un golpe que la deja completamente paralizada.

La noticia es aún más dura cuando descubre que el tratamiento le impide quedarse embarazada. Devastada, Seyran sale de la consulta decidida a no contar nada a Suna ni a Abidin, convencida de que el silencio es su única protección.