Receta de crema de marisco de Arguiñano: un plato elegante con sabor intenso

La propuesta de Karlos Arguiñano combina la intensidad del marisco con la suavidad de una crema perfecta para ocasiones especiales. Con un fumé elaborado a partir de cabezas y cáscaras, el resultado es un sabor profundo y auténtico.

Además de los langostinos y las almejas, el toque de brandy realza la receta, aportando un matiz sofisticado. El rape y las verduras completan este plato ideal para compartir en familia o sorprender a los invitados.