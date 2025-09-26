Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Receta de crema de marisco de Arguiñano: un plato elegante con sabor intenso
Karlos Arguiñano enseña a preparar una crema de marisco con langostinos, almejas y rape. Una receta sofisticada, cremosa y con el sabor único de un buen fumé casero.
La propuesta de Karlos Arguiñano combina la intensidad del marisco con la suavidad de una crema perfecta para ocasiones especiales. Con un fumé elaborado a partir de cabezas y cáscaras, el resultado es un sabor profundo y auténtico.
Además de los langostinos y las almejas, el toque de brandy realza la receta, aportando un matiz sofisticado. El rape y las verduras completan este plato ideal para compartir en familia o sorprender a los invitados.