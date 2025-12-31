Ifakat mueve ficha con Asuman para recuperar su poder en la mansión Korhan

Ifakat irrumpe en la mansión Korhan rodeada de desprecio, pero con un mensaje claro. Presume de su nueva posición y desvela que Asuman vive ahora con ella, un dato que altera aún más a Halis, desbordado por los problemas familiares y mediáticos.

Lejos de ayudar por lealtad, Ifakat despliega su estrategia. Advierte del riesgo de que Asuman hable con la prensa, recuerda que una mujer herida puede decir cualquier verdad y presenta un plan para tapar el escándalo, demostrando que su objetivo real es recuperar influencia, confianza y su lugar en la casa.