Ifakat

Una nueva vida

Ifakat mueve ficha con Asuman para recuperar su poder en la mansión Korhan

La mujer reaparece en el peor momento, utiliza el escándalo de Asuman y ofrece un plan para controlar la crisis y volver a ser imprescindible ante Halis Korhan.

Ifakat irrumpe en la mansión Korhan rodeada de desprecio, pero con un mensaje claro. Presume de su nueva posición y desvela que Asuman vive ahora con ella, un dato que altera aún más a Halis, desbordado por los problemas familiares y mediáticos.

Lejos de ayudar por lealtad, Ifakat despliega su estrategia. Advierte del riesgo de que Asuman hable con la prensa, recuerda que una mujer herida puede decir cualquier verdad y presenta un plan para tapar el escándalo, demostrando que su objetivo real es recuperar influencia, confianza y su lugar en la casa.

