Tarik Ihsanli vuelve a escena y reabre la amenaza sobre Ferit

La familia Korhan daba por enterrado el conflicto con los Ihsanli, pero la realidad es otra. Tarik Ihsanli, responsable del disparo que dejó a Ferit entre la vida y la muerte en Antep, ha recuperado la libertad tras un pacto que prometía paz y olvido. Nada de eso se ha cumplido.

Lo más inquietante no es su salida, sino su nuevo aliado. Tarik ha unido fuerzas con Tayyar, el padre de Akin, un hombre desequilibrado y con sed de venganza. Mientras los Korhan viven ajenos al peligro, Ferit ya ha recibido una amenaza que anticipa un nuevo infierno.