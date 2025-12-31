Publicidad
Una nueva vida
Tarik Ihsanli vuelve a escena y reabre la amenaza sobre Ferit
La salida de prisión del hombre que casi mata a Ferit activa una peligrosa alianza que nadie en la familia Korhan ve venir.
La familia Korhan daba por enterrado el conflicto con los Ihsanli, pero la realidad es otra. Tarik Ihsanli, responsable del disparo que dejó a Ferit entre la vida y la muerte en Antep, ha recuperado la libertad tras un pacto que prometía paz y olvido. Nada de eso se ha cumplido.
Lo más inquietante no es su salida, sino su nuevo aliado. Tarik ha unido fuerzas con Tayyar, el padre de Akin, un hombre desequilibrado y con sed de venganza. Mientras los Korhan viven ajenos al peligro, Ferit ya ha recibido una amenaza que anticipa un nuevo infierno.