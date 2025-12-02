Antena 3 LogoAntena3
Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado

Ternera con cacahuete al estilo thai: la receta exótica y sencilla de Joseba Arguiñano

Una receta fácil, rápida y con el toque internacional que triunfa en la cocina.

Joseba Arguiñano cocina una receta thai con solomillo de ternera, cacahuetes, cebolleta, pimiento, apio y jengibre. El plato de Cocina abierta se completa con una salsa sabrosa y se acompaña de arroz.

Durante el programa, destaca la importancia de cortar los ingredientes en tiras finas para un mejor salteado. El resultado es un plato equilibrado, nutritivo y lleno de matices.

