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SUEÑOS DE LIBERTAD
Un misterioso brazalete y una confesión pendiente agitan Sueños de libertad: Marta empieza a sospechar
El hallazgo de un objeto inesperado y una verdad que lleva tiempo oculta amenazan con cambiar varias relaciones en uno de los capítulos más tensos de la semana.
Marta encuentra un brazalete con la inicial de Bianca, un descubrimiento que despierta nuevas dudas y la empuja a buscar respuestas. El hallazgo llega en un momento especialmente delicado para varios de los protagonistas.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la atención también se centra en Fina, que se prepara para revelar una verdad que lleva tiempo guardando. Su confesión podría tener importantes consecuencias y alterar el rumbo de varias historias dentro de la trama.
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