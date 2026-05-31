Un misterioso brazalete y una confesión pendiente agitan Sueños de libertad: Marta empieza a sospechar

Marta encuentra un brazalete con la inicial de Bianca, un descubrimiento que despierta nuevas dudas y la empuja a buscar respuestas. El hallazgo llega en un momento especialmente delicado para varios de los protagonistas.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la atención también se centra en Fina, que se prepara para revelar una verdad que lleva tiempo guardando. Su confesión podría tener importantes consecuencias y alterar el rumbo de varias historias dentro de la trama.

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