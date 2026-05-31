Estalla el conflicto familiar: Pablo descubre un secreto sobre la muerte de su padre y pierde el control

Pablo vive uno de los momentos más difíciles al descubrir que Nieves ayudó a morir al padre de Luz. La noticia le deja completamente impactado y desencadena una discusión cargada de dolor, reproches y emociones contenidas.

En Sueños de libertad, el personaje no puede ocultar su indignación y se enfrenta directamente a Nieves. “¿Cómo has sido capaz de matar a alguien?”, le pregunta en una escena que amenaza con romper definitivamente la relación entre ambos y abrir nuevas heridas familiares.

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