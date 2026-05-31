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SUEÑOS DE LIBERTAD
Estalla el conflicto familiar: Pablo descubre un secreto sobre la muerte de su padre y pierde el control
Una revelación inesperada provoca una dura confrontación cuando Pablo conoce el papel que tuvo Nieves en los últimos momentos de vida del padre de Luz.
Pablo vive uno de los momentos más difíciles al descubrir que Nieves ayudó a morir al padre de Luz. La noticia le deja completamente impactado y desencadena una discusión cargada de dolor, reproches y emociones contenidas.
En Sueños de libertad, el personaje no puede ocultar su indignación y se enfrenta directamente a Nieves. “¿Cómo has sido capaz de matar a alguien?”, le pregunta en una escena que amenaza con romper definitivamente la relación entre ambos y abrir nuevas heridas familiares.
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