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UNA NUEVA VIDA
Halis sacude a su familia con un discurso demoledor: tensión, miedo y silencio en la mansión
Una intervención de Halis provoca un profundo impacto entre los miembros de su familia, que quedan completamente desconcertados ante la dureza de sus palabras.
La autoridad de Halis vuelve a imponerse con una contundente reprimenda dirigida a los Korhan. Su discurso, cargado de reproches y advertencias, deja a todos sin capacidad de reacción y evidencia la creciente tensión dentro de la familia.
En Una nueva vida, el patriarca pronuncia unas palabras que marcan uno de los momentos más intensos de la trama: “Sois un rebaño sin pastor”. La escena refleja el malestar de Halis con la situación familiar y el temor que su figura sigue generando entre los suyos.
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