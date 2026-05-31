Halis sacude a su familia con un discurso demoledor: tensión, miedo y silencio en la mansión

La autoridad de Halis vuelve a imponerse con una contundente reprimenda dirigida a los Korhan. Su discurso, cargado de reproches y advertencias, deja a todos sin capacidad de reacción y evidencia la creciente tensión dentro de la familia.

En Una nueva vida, el patriarca pronuncia unas palabras que marcan uno de los momentos más intensos de la trama: “Sois un rebaño sin pastor”. La escena refleja el malestar de Halis con la situación familiar y el temor que su figura sigue generando entre los suyos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas