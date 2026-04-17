La teoría personal de Manuel Díaz El Cordobés sobre “no hacer nada” con la que sorprende a Roberto Leal

Manuel Díaz El Cordobés ha vuelto a dejar un momento memorable en Pasapalabra al hablar de su supuesto año sabático. El invitado ha explicado que decidió parar porque se sentía saturado, pero la realidad ha sido justo la contraria: acumula proyectos televisivos y cada vez tiene más compromisos. Según él mismo ha contado, intentar no hacer nada se ha convertido en una fuente constante de trabajo y estrés.

Entre bromas y la incredulidad de Roberto Leal, El Cordobés ha desarrollado su particular reflexión, insistiendo en lo complicado que es cumplir ese propósito. Aun así, ha dejado claro que encuentra equilibrio dedicando tiempo al campo y a criar a sus hijos, a lo que ha definido como lo más bonito y divertido de su día a día.