El derrumbe de una piscina portátil en Girona reabre el debate sobre los límites de estas instalaciones en terrazas

La propietaria de la vivienda donde se produjo el hundimiento de una terraza con una piscina portátil asegura que la instalación cumplía con los requisitos necesarios. El suceso, que ha sido abordado en Y ahora Sonsoles, ha generado numerosas preguntas sobre la seguridad de este tipo de estructuras domésticas.

A raíz del accidente, el programa analiza los factores que deben tenerse en cuenta antes de colocar una piscina en una terraza o azotea. El caso pone el foco en la importancia de comprobar la capacidad de carga de la superficie y de seguir las recomendaciones técnicas para evitar situaciones de riesgo.

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